PS Madeira garante: prazo para admissão de empresas na Zona Franca vai ser prolongado

Funchal, 01/01/2014 - Fogo de artifício é lançado sobre a cidade do Funchal durante a festa de passagem de ano na Madeira. ( Hélder Santos / Aspress / Global Imagens ) © Hélder Santos / Aspress / Global Imagens

Lusa 23 Abril, 2022 • 14:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Foi possível um pré-acordo, porque a proposta ainda não foi entregue, para resolver a questão relacionada com a entrada de novas empresas no Centro Internacional de Negócios da Madeira", afirmou Carlos Pereira, um dos três deputados eleitos pelo PS/Madeira, no Parlamento, adiantando que a matéria "será resolvida" no quadro do Orçamento do Estado (OE2022).

Conforme o Dinheiro Vivo noticiou, o atraso na aprovação do novo regime de benefícios fiscais da zona franca da Madeira arrisca fazer perder 12% de toda a receita fiscal da Região Autónoma e dois terços do que chega todos os anos aos cofres públicos da RAM em IRC. Contabilizando apenas os postos de trabalho diretos criados na Região (deixando de fora os mais de 10 mil tripulantes de navios), o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) representa 3540 pessoas. "São 3% da população empregada na Madeira", resume Roy Garibaldi, CEO da SDM, que gere a zona franca, lembrando que, por serem muito qualificados, estes empregos têm remuneração acima da média regional. E também isso se traduz em receita fiscal: "Esses postos de trabalho liquidaram 11% do IRS recolhido na Região em 2021."

Dado o peso na economia regional, que cresceu sempre nos últimos seis anos sendo em dezembro 2556 as empresas registadas no CINM, o atraso na renovação do IV Regime de benefícios fiscais pelo governo está a causar grande apreensão. "Imaginem o que seria o país perder, de um dia para o outro, 12% de toda a receita fiscal (uns 5 mil milhões de euros)." Neste ano, não será possível continuar a crescer", prevê o responsável, indicando que o atraso é apenas parte do problema que está a deixar a Madeira para trás.

Apesar da luz verde de Bruxelas e de Canárias e outras praças já terem avançado, o governo português optou por não incluir a proposta de renovação no Orçamento do Estado para 2022 (OE) - que torna a reduzir a dotação para a Região Autónoma, para 217 milhões de euros (-15 milhões). Contrariamente às expectativas dos madeirenses e dos fiscalistas também agora não consta da proposta de OE, prevendo-se que seja o regime que produz efeitos até 2027 possa ser prorrogado na discussão na especialidade.

Em conferência de imprensa, no Funchal, Carlos Pereira (PS) diz agora que a proposta relativa à Zona Franca inclui contributos do PSD regional e já tem aprovação assegurada pela maioria socialista. "Julgo que cumprimos o papel de deputados eleitos pela Madeira, no sentido de arranjar soluções para problemas que os madeirenses hoje têm", afirmou.

A Comissão Europeia autorizou o licenciamento de novas empresas até 2023, mas o governo português optou por aplicar a medida comunitária ano a ano, sendo que o último prazo caducou a 31 de dezembro de 2021. A Zona Franca da Madeira está, assim, impedida de licenciar novas empresas desde 1 de janeiro de 2022. "A primeira oportunidade [para resolver a questão] é mesmo o Orçamento do Estado", afirmou Carlos Pereira, sublinhando que "o PS que tem maioria absoluta e dá a garantia de que este dossiê da região é resolvido". Com Lusa