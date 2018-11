PS mantém prolongamento da mobilidade na função pública

O Partido Socialista quer manter a mobilidade na função pública quando atinge o prazo máximo previsto na lei, que são 18 meses. Na proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019) o governo tinha retirado a norma que desde 2011 tem permitido o prolongamento das situações de mobilidade para além do prazo máximo.

Os últimos dados estatísticos oficiais disponíveis indicavam a existência de 2369 situações de mobilidade entre órgãos e serviços no final do primeiro semestre deste ano – um valor que não integrará as mobilidades intercarreiras e que serão a maioria das situações.

A situação deverá manter-se inalterada até ao final do próximo ano tal como tem acontecido nos últimos sete anos, com os trabalhadores em regime de mobilidade a ficarem nos serviços onde se encontram.

A ausência da norma do OE 2019 preocupava os representantes dos trabalhadores que temiam as implicações do fim destas situações de mobilidade para a vida destes trabalhadores.