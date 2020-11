PS pede nova suspensão dos trabalhos por 20 minutos. Falta votar Novo Banco

© TIAGO PETINGA/LUSA

O PS pediu uma nova suspensão dos trabalhos na votação na especialidade das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

O pedido da bancada socialista surgiu quando estava a ser votada uma segunda proposta do PSD para a redução das portagens nas antigas SCUT.

Pouco antes, o Governo tinha pedido 15 minutos de suspensão dos trabalhos antes das votações das normas avocadas para plenário do parlamento do Orçamento do Estado para 2021, após uma discussão acesa sobre a anulação da transferência de 476 milhões de euros para o Novo Banco.