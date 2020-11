Número recorde. Deputados apresentaram mais de 1500 propostas de alteração

Plenário na Assembleia da República (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Os deputados conseguiram ultrapassar o número de propostas entregues no ano passado para alteração da proposta de lei do Orçamento do Estado, que já tinha batido recordes.

Até ao início da noite desta sexta-feira, último dia do prazo, tinham dado entrada na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças (COF) 1509 iniciativas, sendo que este valor ainda pode aumentar, pois entre a submissão e a colocação no sistema pode demorar algum tempo.

É o maior número de sempre, de acordo com os registos da Assembleia da República, sendo que para o Orçamento deste ano já tinha sido registado o recorde de 1333 propostas.

O PCP surge, como já vem sendo tradição, foi o partido que mais propostas apresentou, num total de 344 iniciativas, o que tendo em conta o número de 10 deputados, dá cerca de 34 propostas por parlamentar da bancada comunista. Um rácio ultrapassado de longe pela deputada não inscrita, Cristina Rodrigues (ex-PAN).

Para discussão na especialidade, os deputados levam 1509 propostas que gostariam de ver incluídas no documento final que será votado no dia 26 de novembro e que ainda não tem viabilização garantida.

Os serviços de apoio da Assembleia da República têm agora o trabalho de compilar e verificar as propostas e têm poucos dias para para o fazerem. Na segunda-feira, os guiões de votação já são distribuídos e analisados para que no final da semana comece a maratona de discussão e votação na especialidade, artigo a artigo.

Marcelo alerta

De ontem, ficou o aviso do presidente da República para a necessidade de o país não entrar em regime de duodécimos. "Todos temos noção da gravidade da pandemia, que pode alongar a crise em Portugal para um, dois ou três anos. Neste quadro, é mil vezes preferível ter um Orçamento aprovado na Assembleia da República do que não ter, e ter um Orçamento por duodécimos. É legítimo que os partidos tenham as suas estratégias, mas há que ter presente que os portugueses estão muito preocupados com a pandemia", advertiu Marcelo.

O BE votou contra na generalidade e o PCP absteve-se sem dar garantias de manter o voto permitindo a viabilização do documento.

PS

Menos IRS e mais lay-off

O PS quer isentar os rendimentos até 665€ por mês do pagamento de IRS. É o chamado mínimo de existência que é calculado com base no Indexante de Apoios Sociais (IAS). Mas para 2021, devido à inflação negativa, não haverá atualização. Assim, os socialistas sobem o valor anual de 9215,01 para 9315,01, um aumento de 100€. Esta é uma das 72 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) que o partido do Governo apresentou ontem ao final da tarde na Assembleia da República.

Os socialistas querem estender para 2021 o sucedâneo do lay-off simplificado, um apoio extraordinário à retoma da atividade para as empresas afetadas pela pandemia, com salário que pode ir a 100%. Mas trata-se de uma autorização legislativa que pode não acontecer. O partido anunciou uma nova prestação social, abrangendo mais pessoas.

O PS quer permitir o resgate sem penalização dos planos de poupança reforma, durante o primeiro semestre de 2021.

PSD

Prolongar as moratórias

O maior partido da oposição apresentou 159 propostas de alteração que garante terem um "custo residual". Entre o conjunto de iniciativas destaca-se o alargamento até março de 2021 do prazo para aderir às moratórias de crédito. Os social-democratas pretendem ainda permitir o pagamento em prestações do IVA, IRS e IRC.

Os deputados do PSD propõem a isenção de multas para os contribuintes que se atrasaram no pagamento do IRS e IRC nos primeiros meses da pandemia.

Nas propostas, o PSD aponta ainda a redução em 50% das portagens nas antigas SCUT através da renegociação dos contratos com as concessionárias.

PCP

Campeão das propostas

De entre as propostas apresentadas, destaca-se a regulamentação do subsídio de risco e penosidade, que tem pernas para andar, uma vez que o PS também avança no mesmo sentido. Os comunistas conseguiram garantir o aumento extraordinário de 10€ para todas as pensões até 658€ já em janeiro e a gratuitidade das creches para os filhos até ao segundo escalão de rendimento. O PCP pretende também suspender os despedimentos.

BLOCO DE ESQUERDA

Saúde, trabalho e Novo Banco

O Bloco de Esquerda optou por uma versão minimalista, apresentando 12 iniciativas, esperando chegara a acordo com o Governo em matérias como a contratação de mais profissionais para o SNS, reverter as alterações ao Código Laboral do tempo da troika e impedir verbas para o Fundo de Resolução.

PAN, CDS, IL, CH

Unidos na descida de impostos

O PAN reclama várias vitórias junto do Governo na proteção animal e da natureza e também do projeto de alojamento para pessoas sem-abrigo. O CDS aposta na redução do IRS e do IRC, tal como a Iniciativa Liberal que aponta ao IMT e a descida do IVA da restauração. Uma medida também reclamada pelo Chega que acrescenta um subsídio de risco para as forças de segurança.