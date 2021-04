PS remete para negociação coletiva definição de subsídios de refeição e transporte em teletrabalho

Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do Partido Socialista (Pedro Rocha / Global Imagens) © Pedro Rocha / Global Imagens

O Partido Socialista defende que o pagamento dos subsídios de refeição e de transporte em regime de teletrabalho deve ser definido em sede de negociação coletiva, não ficando estipulado na lei qual a solução a adotar, segundo o projeto de lei apresentado esta sexta feira pelo grupo parlamentar socialista (GPPS).

"Exemplo desta opção [negociação coletiva] são as prestações pecuniárias que não constituem contrapartida direta do trabalho, e cuja atribuição se fundamenta em convenção coletiva de trabalho, em regulamentação interna ou em usos - como o subsídio de refeição, o subsídio de transporte e outros -, entende-se dever deixar em aberto, para a contratação coletiva ou para os acordos de implementação do teletrabalho, a questão do seu destino à passagem do regime presencial para o de teletrabalho", refere o texto do GPPS.

A questão do pagamento ou não do subsídio de refeição foi levantada durante o primeiro período do confinamento geral, na primavera do ano passado, quando os sindicatos denunciaram falhas no pagamento desta retribuição a trabalhadores que estavam em teletrabalho.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) acabaram por esclarecer que "o trabalho prestado em regime de teletrabalho confere ao trabalhador os mesmos direitos que este vinha auferindo quando estava a exercer funções presenciais no posto de trabalho", ou seja, a manutenção do subsídio de refeição.

Custos a cargo da empresa. Mas têm de ser comprovados

Em relação aos gastos decorrentes do teletrabalho, o projeto de lei do PS define que tal fica a cargo das empresas, tal como o equipamento para a prestação normal do trabalho.

"Todas as despesas adicionais que, comprovadamente, e com o acordo do empregador, o trabalhador suporte como direta consequência da aquisição ou do uso dos equipamentos e sistemas informáticos ou telemáticos na realização do trabalho, incluindo os acréscimos de custos de energia e da rede instalada no local de trabalho em condições de velocidade compatível com as necessidades de comunicação de serviço, assim como os de manutenção dos mesmos equipamentos e sistemas, são compensadas pelo empregador", lê-se no texto da iniciativa.

Mas a definição do valor ou da forma como é calculado, deve ser feita em sede de negociação coletiva e pode ser um valor fixo e pode ser ajustado ao longo do período do teletrabalho. "A compensação a que se refere o número anterior pode consistir numa importância certa, fixada no acordo de teletrabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, e ajustável ao longo da vigência do acordo conforme a evolução comprovada das despesas adicionais", refere o diploma.

Direito a desligar

O diploma do PS defende o direito à desconexão, ou seja, um período durante o qual o empregador não pode contactar o trabalhador, salvo em situações de "força maior".

"O acordo de implementação do teletrabalho fixa o horário dentro do qual o trabalhador em regime de teletrabalho tem o direito de desligar todos os sistemas de comunicação de serviço com o empregador, ou de não atender solicitações de contacto por parte deste, não podendo daí resultar qualquer desvantagem ou sanção", refere o texto.

Se não estiver definido o período durante o qual o trabalhador não pode ser contactado, "o período de desligamento será o decorrente da observância do horário indicativo definido pelo trabalhador".

Com esta iniciativa, PS junta-se ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que já apresentaram iniciativas para alterarem a legislação do teletrabalho. O PSD também prometeu avançar com uma proposta, mas ainda não avançou.

Os projetos de lei dos bloquistas e comunistas vão ser debatidos no próximo dia 5 de maio no parlamento.