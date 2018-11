PS trava subida do Adicional ao IMI

Em entrevista ao Jornal de Negócios, João Paulo Correia, responsável socialista para a área das finanças, afirma que o partido está do lado da estabilidade, admitindo que o PS vai dizer não às propostas de agravamento do AIMI.

“Estamos mais do lado da estabilidade da aplicação da medida, do que do lado de permanentes alterações. Poderá haver uma outra alteração que passe por retificações ou correções”, disse.

Questionado sobre a hipótese de viabilizar alguma das propostas para penalizar a especulação imobiliária do PSD e Bloco, o deputado defende essa decisão não resolveria o “problema do aquecimento do mercado do arrendamento.” João Paulo Correia afirma que “taxar a especulação imobiliária iria levar a que essa especulação se agravasse.

Sobre a proposta de baixar a taxa máxima do IMI, o deputado declarou ser difícil continuar a descer este imposto.

Os partidos têm hoje até às 19:00 para apresentar as suas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019, no Parlamento.