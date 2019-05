PS vence eleições europeias e pode chegar a 30% dos votos ou mais

O Partido Socialista (PS) deverá ser o vencedor das eleições para o Parlamento Europeu, em Portugal. A primeira projeção avançada pela SIC diz que o PS pode ficar com 30,9% a 35,9% dos votos. A da RTP aponta para um intervalo de 30% a 34%.

A sondagem da SIC (conduzida por ICS/ISCTE/GFK Metris) coloca o PSD em segundo lugar, com 21,8% a 25,8%, dos votos. Logo a seguir, surge o Bloco de esquerda com 8,5% a 11,5% dos votos. A CDU (PCP-PEV) fica na quarta posição, com 5,3% a 8,3% dos votos.

A noite pode ser algo amarga para o CDS, que corre o risco de vir a ser ultrapassado pelo PAN (Pessoas Animais Natureza). Para já, a sondagem aponta para um intervalo de 4,7% a 7,3%, para ambos os partidos.

Ainda segundo a SIC, aquelas percentagens traduzidas em lugares no PE dão: PS com 8 a 9 mandatos, PSD (6 a 7), BE (2 a 3), CDU (1 a 2), PAN (1 a 2) e CDS (1 a 2).

Como já noticiado, a abstenção pode chegar a 70%, naquele que será o valor mais elevado de sempre em atos eleitorais em Portugal. Caminha também para ser uma das mais altas em toda a Europa.

Os votos brancos e nulos representam entre 13,1 a 16,1%, segundo a sondagem à boca das urnas divulgada pela SIC.

Na sondagem da RTP/Universidade Católica, a ordem é igual. O PS vence com 30% a 34% dos votos. O PSD pode ficar com 20% a 24%. O BE com 9% a 12%. A CDU com 7% a 9% dos votos. O CDS alcança entre 5% a 7%. E, finalmente, o PAN com 4% a 6%.

Segundo a Lusa, a distribuição de mandatos pode ter esta forma: PS (8 a 9), PSD (5 a 6), BE (2 a 3), CDU (2), PAN (1) e CDS (1 deputado também).

Ainda segundo a Lusa, nas eleições europeias de 2014, o PS obteve 31,4% dos votos e elegeu 8 deputados europeus, a coligação PSD/CDS-PP, obteve 27,7% e elegeu 7 deputados, a CDU elegeu 3 parlamentares com 12,6% dos votos, o MPT (Partido da Terra) elegeu 1 deputado, com 7,1% dos votos e o BE obteve também 1 mandato, com 4,5% da votação.

Portanto, se se confirmarem as melhores perspetivas, o PS ganha 1 deputado, o BE pode reforçar a sua presença no PE com mais 2 deputados, o PCP pode perder 1 deputado.

(atualizado às 20h45)