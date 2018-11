PSD abstem-se nas reformas antecipadas sem corte

As propostas do PS, PCP e BE que acabam com o corte do fator de sustentabilidade para as pessoas que aos 60 anos de idade têm pelo menos 40 de carreira contributiva e a extensão destas regras ao regime da Caixa Geral de Aposentações já tinham sido aprovadas, mas o PSD decidiu alterar o seu sentido de voto e anunciou esta terça-feira que iria abster-se.

Esta foi uma das propostas de alteração ao OE que foi votada (e aprovada) na segunda-feira, primeiro dia da maratona de votações na especialidade das quase mil iniciativas que os partidos entregaram e que visam alterações, retificações ou aditamentos à proposta do Orçamento do Estado para 2019.

Em causa está a a medida que abre caminho para que até ao final do primeiro semestre de 2019 o regime de reformas antecipadas que vai entrar em vigor em janeiro para o sector privado será alargado aos funcionários públicos.

Estas propostas clarificam ainda a medida que já estava no OE e que permite que a partir de janeiro quem tem pelo menos 63 anos de idade (e tenha a dupla condição de aos 60 ter 40 anos de carreira) possa reformar-se sem o corte do fator de sustentabilidade não vai eliminar o regime que atualmente existe – em que aquela condição não é exigida.

No início do segundo dia de votações, o deputado do PSD António Leitão Amaro anunciou que o sue partido iria mudar o sentido de voto da véspera, optando agora pela abstenção.

A votação final global do OE está marcada para quinta-feira, dia 29.