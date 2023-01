PSD admite dar "segunda oportunidade" a Costa antes de ponderar inquérito parlamentar

O primeiro-ministro, António Costa (C), ladeado pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes (E), e pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva (D), intervém no debate parlamentar sobre política geral, esta tarde na Assembleia da República, em Lisboa, 11 de janeiro de 2023. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Janeiro, 2023 • 17:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder parlamentar do PSD admitiu hoje que o partido poderá dar "uma segunda oportunidade" e repetir questões ao primeiro-ministro ou colocar novas sobre uma eventual interferência no Banco de Portugal, antes de ponderar um inquérito parlamentar.

"O primeiro-ministro demorou 60 dias a responder às perguntas do PSD, temos o direito de, de forma ponderada e serena, analisar o texto do primeiro-ministro e equacionar se não devemos repetir novamente algumas questões e eventualmente colocar novas", afirmou Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas, dizendo que o partido decidirá "nos próximos dias".

Questionado se exclui, como admitiu no passado, avançar com uma comissão de inquérito parlamentar, o deputado considerou que "as comissões de inquérito nunca são ameaças".

"Não excluímos nenhum mecanismo parlamentar, não excluímos a comissão de inquérito. O mais provável, nesta fase, é que haja espaço para que o primeiro-ministro tenha uma segunda oportunidade para esclarecer os portugueses, dado que nesta primeira pouco ou nada esclareceu", afirmou.

António Costa enviou na terça-feira ao parlamento a resposta às perguntas que lhe foram colocadas pelo PSD em 23 de novembro passado, depois de o ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa o ter acusado de pressão e de "intromissões políticas" no processo de afastamento da empresária Isabel dos Santos do BIC.