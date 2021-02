PSD aponta ao Governo "preocupação salazarista de em tempo de desgraça proteger as contas"

Deputado do Partido Social Democrata (PSD) Duarte Pacheco © MIGUEL A. LOPES/LUSA

Na audição desta tarde a João Leão, ministro das Finanças, Duarte Pacheco, do PSD, deixou críticas à execução, notando que "perante as necessidades das famílias e das empresas preferiu as contas públicas".

O deputado do PSD foi mais longe, trazendo à audição a figura de António Oliveira Salazar, notando que a atuação do Governo lembra "a preocupação salazarista de, em tempo de desgraça, proteger as contas".

"A realidade é o que é. Conseguiu poupar 7 mil milhões face ao que pediu ao Parlamento", apontou Duarte Pacheco, criticando a exposição inicial feita pelo ministro, onde foi destacado o desempenho melhor do que esperado da economia portuguesa.

Na resposta, João Leão apontou que sentiu que o social democrata "não ajustou o seu discurso à apresentação feita" na intervenção inicial sobre a execução orçamental. O ministro ds Finanaças sublinhou que, no caso da saúde, o executivo executou "mais do que viemos cá pedir. Gastámos 686 milhões de euros acima o que estava previsto", sublinhou.

João Leão notou que, no ano passado, a receita do Estado em 2020 ficou 2 200 milhões de euros acima do previsto, apontando também os "impostos diretos com comportamento muito melhor do que antecipado".