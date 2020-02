PSD chumba proposta do PCP para o CSI. Rendimentos dos filhos continuam a contar

A proposta de alteração do PCP era a mais ambiciosa no que toca a mudar as regras de acesso ao complemento solidário para idosos, deixando de considerar os rendimentos dos filhos em todos os escalões de rendimento.

Esta segunda-feira, primeiro dia de votações na especialidade, o PSD votou a favor desta proposta dos comunistas, mas na avocação feita esta terça-feira a plenário alterou o sentido de voto, acabando por chumbar a medida.

Na proposta do PCP era eliminado “o impacto dos rendimentos dos filhos considerados na avaliação de recursos do requerente”, ou seja, o CSI deixava de ter em consideração os ganhos dos descendentes.

Para a mesma matéria foram aprovadas as propostas do Bloco de Esquerda e do próprio PS que desconsideravam os rendimentos até ao terceiro escalão de rendimento dos filhos, alterando a proposta do Governo que retirava a ponderação até ao segundo escalão.

Rendimentos considerados

De acordo com a informação da Segurança Social, “os rendimentos declarados, nem sempre entram para o cálculo dos recursos do idoso – depende do escalão de rendimentos do filho”.

A informação que consta do site da SS para o ano de 2019 (a título de exemplo) refere que os filhos que “estiverem no 1º escalão os rendimentos não contam para os recursos do idoso, ou seja, a componente de solidariedade familiar é nula”. Já se estiverem no 2º escalão, “os rendimentos acrescentam aos recursos do idoso 5% do valor de referência do CSI o valor será de 262,93 euros para idosos isolados e 230,07 euros para idosos não isolados”. No caso de estarem no 3º escalão os rendimentos acrescentam aos recursos do idoso 10% do valor de referência do CSI (525,86 euros para idosos isolados e de 460,13 euros para idosos não isolados.”

O CSI destina-se a idosos com mais de 66 anos e cinco meses.