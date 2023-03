PSD dá "última oportunidade" a Costa sobre alegada interferência na banca

O líder paralamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento © TIAGO PETINGA/LUSA

O PSD endereçou esta quinta-feira mais 14 perguntas ao primeiro-ministro sobre a alegada interferência no Banco de Portugal em benefício da empresária angolana Isabel dos Santos, considerando que será a "última oportunidade" para esclarecer o assunto.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o líder parlamentar social-democrata lembrou que em novembro passado o PSD apresentou 12 questões ao primeiro-ministro sobre "uma eventual interferência" no "processo de idoneidade que o Banco de Portugal não concedeu à engenheira Isabel dos Santos" e também na venda e resolução do Banif.

Joaquim Miranda Sarmento anunciou que "o PSD acaba de apresentar 14 novas questões sobre estas duas matérias".

"Esperamos que o senhor primeiro-ministro possa responder e responder desta vez diretamente a cada uma dessas questões, por forma a que esta seja a última oportunidade para o senhor primeiro-ministro esclarecer o seu papel quer na interferência que eventualmente terá tido junto do Banco de Portugal para que este concedesse a idoneidade à engenheira Isabel dos Santos, quer no processo de venda e resolução do Banif", salientou.

O líder parlamentar social-democrata criticou António Costa por, "ao invés de responder a cada uma das perguntas do PSD", ter enviado "um texto relativamente vago e lacónico que deixou muito por responder, e que suscitou novas questões".