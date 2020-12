PSD defende alívio de restrições no Natal e reposição de medidas no Ano Novo

O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 27 de outubro de 2020. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O PSD defendeu nesta sexta-feira um alívio das medidas restritivas durante o período do Natal para serem de novo agravadas na passagem do ano.

"Não conhecemos ainda as medidas que o Governo pretende implementar, não parece desajustado que sejam atenuadas no Natal, festa da família por excelência e que sejam mais restritivas na passagem de ano", afirmou a deputada Mónica Quintela, do PSD, desafiando o Governo a ajustar as medidas às circunstâncias concretas de cada momento e agora fica já a poder planificar todo o hiato temporal até 07 de janeiro de 2021.

Apesar das críticas, a bancada social-democrata vai votar a favor da renovação do estado de emergência.

"Não estamos a suspender a democracia, mas tão só a equilibrar a nossa liberdade com o bem-estar de todos ", afirmou a deputada socialista Constança Urbano de Sousa, confirmando que vai votar a favor do decreto presidencial que renova o estado de emergência.

O deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, apontou o risco da "banalização destes debates", lembrando que "estamos perante um quadro excecional".

O PCP defendeu, por seu lado, que a resposta à pandemia deve ser feita com o reforço do Serviço Nacional de Saúde "sem imposições ou restrições, mas com pedagogia e medidas claras, para que cada um saiba e todos cumpram as regras necessárias à segurança sanitária num período incontornável importância familiar, social e também económica", afirmou o líder parlamentar comunista, João Oliveira.

O CDS criticou a estratégia do Governo na reação à pandemia, acusando o executivo de "estar mais preocupado com a popularidade", apontou o deputado João Almeida, defendendo que "havia alternativas ao estado de emergência".

