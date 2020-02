PSD disponível para substituir compensações para baixar IVA da luz

O PSD não vai desistir da proposta para a redução do IVA da eletricidade e está mesmo disponível para alterar a proposta inicial e introduzir outras compensações que cubram a perda de receita, tal como o Dinheiro Vivo já tinha avançado.

A posição da bancada social-democrata foi assumida depois de o Bloco de Esquerda ter indicado que vai votar contra a compensação que implica um corte de 98,6 milhões em consumos intermédios. “Não podemos votar propostas que a título de compensações que façam cortes cegos nos consumos intermédios”, afirmou a deputada do BE, Mariana Mortágua, sinalizando o voto contra da bancada.

A deputada do CDS-PP, Cecília Meireles, questionou depois a bancada laranja sobre o que fazer em caso de chumbo das compensações. “Sem contrapartidas a nossa proposta não vai a votação, mas até ao final deste processo estamos disponíveis para aceitar propostas para alterar as compensações”, respondeu do deputado do PSD Duarte Pacheco.

“Esta discussão vai acabar em nada, certo? Concluiu a deputada do CDS.

“Nós não estamos disponíveis para jogos políticos” atirou o secretário de Estado do Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

Sem verba prevista

No debate, o deputado do PSD sublinhou que a proposta do PSD tem o propósito de aliviar a fatura da eletricidade das famílias e tem uma verba prevista para compensar a perda de receita e o impacto, acusando o Governo de não ter qualquer verba inscrita no Orçamento do Estado para 2020.

A proposta do Governo é uma autorização legislativa que prevê a criação de “escalões de consumo, permitindo a tributação à taxa reduzida ou intermédia de IVA dos fornecimentos de eletricidade relativos a uma potência contratada de baixo consumo”, e ainda carece de autorização do Comité do IVA da Comissão Europeia.

