PSD diz que perda anual de receita com redução do IVA é de 376 milhões de euros

O PSD diz que a redução da taxa do IVA na eletricidade para consumidores domésticos vai representar uma perda de 376 milhões de euros por ano.

As contas foram apresentadas esta quarta-feira numa nota distribuída aos jornalistas que acompanham a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) que decorre no Parlamento.

Os cálculos feitos pelos sociais-democratas são discriminados por mês, trimestre, semestre e ano, como se pode ver no documento.

A perda de receita e consequente desequilíbrio das contas públicas tem sido um dos argumentos utilizados pelo Governo e Partido Socialista para acusarem o PSD de “irresponsabilidade” e de “colocar em causa a aprovação do orçamento”.

Durante o debate da manhã, o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, indicou que o custo anual de uma medida de redução do IVA com estas características, corresponderia a uma perda de receita para os cofres públicos na ordem dos 800 milhões de euros. Uma acusação depois de o PSD ter refeito a proposta inicial, tendo em conta o provável chumbo da proposta.

Logo na altura, o PSD contestou o valor alegando que a redução apenas iria incidir nos consumidores domésticos e acusou o governante de estar a juntar também o IVA do gás natural, matéria que está excluída da proposta dos sociais-democratas.

As propostas de alteração para baixar o IVA vão ser todas votadas no final dos trabalhos desta quarta-feira, penúltimo dia de especialidade do OE2020, cuja votação final global está marcada para a tarde desta quinta-feira, diz 6 de fevereiro.