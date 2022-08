PSD diz que saída da ministra "peca por tardia" e pede novas políticas na saúde

Vice-presidente PSD, Miguel Pinto Luz reagiu à demissão © Paulo Alexandrino/ Global Imagens

O PSD considerou que a demissão da ministra da Saúde "peca por tardia" e representa a "falência da política de saúde do Governo", pedindo "novas políticas" no setor, mais do que novos protagonistas.

O vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz reagia em conferência de imprensa na sede nacional do partido à demissão da ministra da Saúde, Marta Temido, noticiada hoje de madrugada.

Questionado sobre o perfil que o PSD entende dever ter o novo ministro, Pinto Luz disse que cabe a António Costa escolher o seu elenco, mas frisou que o importante será mudar de política na área da saúde.

"A saída da ministra, já tarde na opinião do PSD, não resolve nenhum problema por si. O que importa saber neste momento é se irá António Costa mudar de rumo em termos de políticas de saúde? Ou, se pelo contrário, só escolherá um novo ministro e nada mudará", desafiou.

"São urgentes políticas novas, mais do que novos protagonistas. A falência do SNS é da responsabilidade do dr. António Costa", acusou.

Pinto Luz acusou o Governo de ter uma visão "doutrinária, ideológica" da saúde "que se tornou irrealista e perigosa".

"Infelizmente, foi preciso morrer uma mãe para que a ministra se demitisse e António Costa tomasse numa decisão", criticou, numa alusão a uma notícia divulgada na segunda-feira sobre a morte de uma grávida transferida de Santa Maria para São Francisco Xavier em Lisboa.

O vice-presidente do PSD considerou que Marta Temido "está longe de ficar na boa memória dos portugueses" e salientou que as suas políticas ainda terão impacto "no curto, médio e longo prazo".

"Para o PSD, é urgente que se mude a política de saúde em Portugal, se centre a discussão e as soluções no que interessa: o acesso à saúde pelos portugueses", disse, afirmando que o partido "está como sempre disponível para contribuir para uma visão do sistema de saúde para os próximos 20/30 anos".

Pinto Luz defendeu ser urgente que, neste setor, "se use toda a capacidade instalada" e que haja uma postura de diálogo "com os profissionais de saúde, com todos os parceiros e com o terceiro setor".

Por isso, e por várias vezes questionado sobre o que espera do novo ministro, Pinto Luz preferiu não comentar nomes, mas centrar-se no apelo à mudança de política.

Já sobre a notícia de que o processo de substituição de Marta Temido não será rápido, como admitiu fonte próxima do primeiro-ministro à Lusa, o dirigente do PSD considerou que se insere numa tática de António Costa de usar "ministros como escudos".

"Temos mais um ministro zombie nas próximas semanas, mas o país não pode esperar, as grávidas não podem esperar, o país espera há muito por soluções", afirmou.

Questionado se António Costa deverá aproveitar a saída de Marta Temido para fazer uma remodelação maior, Miguel Pinto Luz respondeu apenas que o primeiro-ministro "fará as suas escolhas e será responsabilizado por elas".

Livre exige "sinais claros" do primeiro-ministro.

O Livre considerou que a demissão da ministra da Saúde, Marta Temido, pode ser interpretada como "uma desistência" do Governo de resolver os problemas no setor e exigiu "sinais claros" do primeiro-ministro.

Em comunicado, o partido representado no parlamento por Rui Tavares defende que a demissão de Marta Temido, anunciada na madrugada de hoje, "manifesta a incapacidade de fazer face aos muitos sinais de disfuncionamento e degradação" do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Pode ser entendida [a demissão] como uma desistência [do Governo] quando aquilo de que precisamos é de ação", sustentou o Livre.

O partido recordou que esta demissão "surge na mesma noite em que foi divulgado mais um caso que gera preocupação em todos, com o falecimento de uma mulher grávida, em Lisboa", enquanto estava a ser transferida para outro hospital por falta de vaga naquela em que se encontrava.

"Sem uma ação decisiva na defesa do SNS e sem um governo com a coragem de tomar medidas que invertam a situação crónica de suborçamentação de que padece, quem quer que venha a suceder a Marta Temido poderá não vir a ser senão um gestor do declínio do SNS", advogou o partido da papoila.

"Perante um cenário tão grave", prosseguiu o Livre, "exige-se do primeiro-ministro sinais claros de apoio político a medidas estruturais de defesa" do Serviço Nacional de Saúde.

