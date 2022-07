PSD. Montenegro assume posições de Rio sobre aeroporto

Luís Montenegro e Rui Rio © Pedro Correia/Global Imagens

O presidente eleito do PSD afirmou na sexta-feira à noite que, "até decisão em contrário", mantém as decisões de Rui Rio quanto ao novo aeroporto e considerou que a "autoridade e a credibilidade do primeiro-ministro estão feridas de morte irremediavelmente".

"O presidente do PSD vai mudar este fim de semana, mas o PSD é o mesmo e, até decisão em contrário, as decisões do doutor Rui Rio são as minhas decisões e as decisões do PSD", assegurou Luís Montenegro.

O novo líder social-democrata criticou que, "se esse despacho foi fabricado sem informação ao PSD de que o acordo que estava estabelecido estava a ser rasgado nesse despacho, então a situação também é, desse ponto de vista grave, afetando a palavra do Governo e do primeiro-ministro com o maior partido da oposição".

E questionou o que vai o primeiro-ministro "fazer com o tal concurso público que já tinha adjudicação para a realização da avaliação ambiental estratégica que o PS acordou com o doutor Rui Rio e com o PSD", defendendo que, "com a revogação do despacho, vai ter de ir até ao fim".

Na sua primeira intervenção no 40.º Congresso Nacional do PSD, que decorre até domingo no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, Luís Montenegro considerou que "não há explicação" para o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, "continuar no Governo", e afirmou que Pedro Nuno Santos "finalmente conseguiu por as pernas a tremer" ao primeiro-ministro.

"Se isto não se perceber, e eu duvido muito que se venha a perceber, então a autoridade e a credibilidade do primeiro-ministro estão feriadas de morte irremediavelmente", defendeu.

Considerando que "há muitas perguntas que precisam de resposta", Montenegro contrapôs que "já não há dúvidas da leviandade, da infantilização que este processo trouxe ao Governo e às instituições democráticas".

"Temos um primeiro-ministro que é politicamente complacente, fraco e inconsequente com o ministro que terá traído a sua posição assumida publicamente", acusou, criticando que "não há consequências deste ato".

E recordou o caso do antigo ministro da Cultura João Soares, que se demitiu na sequência de uma publicação numa rede social, tendo António Costa avisado que "nem à mesa do café" os membros do Governo se podem esquecer dessa condição.

"Ficámos a saber que isso é válido para a mesa do café, mas não é válido para o Diário da República", atirou Luís Montenegro, defendendo estar em causa "a dignidade" do Governo e dos seus membros".

Há mais de um ano, Rui Rio disse que aceitava alterar a lei que dá atualmente poder de veto a um município sobre grandes obras públicas, desde que o Governo aceitasse realizar uma avaliação ambiental que considerasse tanto a opção Montijo como a de Alcochete, o que foi aceite por António Costa.

Na quarta-feira, o Ministério das Infraestruturas divulgou que a nova solução aeroportuária para Lisboa passava pela construção de um novo aeroporto no Montijo até 2026 e por encerrar o aeroporto Humberto Delgado, quando estivesse concluído o de Alcochete, em 2035.

No dia seguinte, o primeiro-ministro determinou ao ministro das Infraestruturas e da Habitação a revogação do despacho publicado sobre o novo aeroporto da região de Lisboa e ao final da tarde, depois de ter estado reunido com António Costa, o ministro das Infraestruturas e da Habitação assumiu "erros de comunicação" com o Governo, mas afirmou que se mantém em funções.

Após destas declarações, o primeiro-ministro manifestou-se certo de que o ministro das Infraestruturas não agiu de má-fé ao anunciar uma solução para o novo aeroporto sem a concertar consigo e considerou que a confiança política está "totalmente restabelecida".