PSD muda proposta do IVA da luz. Bloco admite votar a favor

O PSD alterou a proposta sobre a redução da taxa do IVA para a eletricidade, adiando para o dia 1 de outubro a entrada em vigor em vez de 1 de julho e com novas formas de compensação.

Em risco de ver chumbadas as contrapartidas que tinha apresentado para compensar a perda de receita, Rui Rio anuncia nova proposta, adiando por três meses a entrada em vigor da medida e refazendo a forma de compensação.

O PSD avançou com uma alteração à sua própria proposta para a baixa da taxa do IVA da eletricidade para consumo doméstico, adiando de julho para outubro a data para a entrada em vigor da medida, que prevê um decréscimo da atual taxa de 23% para a taxa mínima de 6%.

Com esta proposta de alteração, que foi anunciada no Parlamento pelo líder do PSD, Rui Rio, os sociais-democratas tentam ultrapassar o previsível chumbo das contrapartidas que apresentaram para compensar a perda de receita – o corte de 22 milhões de euros nos gabinetes ministeriais já foi chumbado e o corte nos consumos intermédios conta com a anunciada oposição do Bloco de Esquerda. E o PSD sempre afirmou que a aprovação de contrapartidas, do lado da receita, seria uma condição essencial para baixar o IVA da eletricidade.

Novas medidas de compensação

De acordo com Rui Rio, com este adiamento por três meses da medida, as receitas de compensação são substancialmente reduzidas. “Temos de arranjar compensações para 94 milhões”, diz o líder social-democrata, acrescentando que esta receita será conseguida com recurso a um corte de 8,5 milhões nos gabinetes ministeriais, enquanto a verba restante será compensada pelo excedente previsto no saldo orçamental.

Poucos minutos depois de ter sido anunciada a nova redação do texto, o Bloco de Esquerda reagiu indicando o voto favorável. “Tivemos conhecimento da proposta do PSD e das suas principais características, sem prejuízo de podermos analisar em pormenor, consideramos que vai ao encontro da posição que é a que expressamos claramente e entendemos que é um caminho para a sua viabilização nas votações desta tarde”, admitiu a deputada Mariana Mortágua.

Governo responde na hora

Minutos depois do final da intervenção do líder do PSD, o Governo respondeu à nova proposta social-democrata.

“Os senhores deputados estão a fazer aquilo que disseram que não faziam. Estão a propor um outro orçamento. Porque estão a comprometer o futuro. Esses ganhos com as despesas do orçamento já foram largamente superados por tudo aquilo que aprovaram ontem de despesa pública”, afirmou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.