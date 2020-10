PSD "não passa carta branca" ao Governo para novas medidas mas quer "estar do lado da solução"

O presidente do Partido Social Democrata (PSD) Rui Rio, fala à imprensa sobre as conclusões da sua audiência com o primeiro-ministro António Costa, na residência oficial de São Bento em Lisboa, 30 de outubro de 2020. © TIAGO PETINGA/LUSA

Para o líder do partido social-democrata, um regresso à situação de estado de emergência poderia ser uma solução, mas a atual situação da economia portuguesa não permite fechar novamente o país.

À saída da reunião com António Costa, em São Bento, que recebe esta sexta-feira os partidos para 'auscultar' a situação sobre novas medidas de combate à pandemia, Rui Rio avisou os portugueses de que a situação é "mais grave" agora do que em março e abril.

"As pessoas pensam que o estado de emergência, se for decretado, é para acontecer agora a mesma coisa que aconteceu em março e abril, o país fechar. Há muitas pessoas contra e escusam de ter medo que não será assim. Infelizmente não será, porque não pode", afirmou Rio.

"Infelizmente, não pode ser como em março e abril, o problema é que não temos a economia para aguentar isso", disse.

Rui Rio afirmou que o PSD "quer estar do lado da solução e não criar entraves, que já existem que chegue devido às circunstâncias". "Não vou dizer que passamos carta branca para tudo", sublinhou Rio, mas afirmou que o partido estará "sempre do lado da solução, nunca a tirar benefício da situação para fins partidários."

Já em relação às possibilidades em cima da mesa, Rui Rio explicou que não lhe "compete dizer", mas mencionou que uma "possibilidade intermédia é não tratar país como um todo e ir monitorizando as zonas do país". "Ter medidas mais graves onde a situação é mais grave, algo que transfere para as pessoas uma certa responsabilidade."

Dúvidas sobre limitação de circulação entre concelhos

Conforme dita a resolução do Conselho de Ministros, que limita a circulação entre concelhos a partir desta sexta, dia 30, e até dia 3 de novembro, Rui Rio levanta algumas dúvidas sobre esta limitação.

"Tenho dúvidas se esta proibição de circulação entre concelhos está ferida ou não de inconstitucionalidade não havendo estado de emergência", explicou. "No entanto, esse problema está de certa forma ultrapassado na exata medida de que há uma providência cautelar que foi pedida e que não tem efeitos suspensivos, tecnicamente não tem efeitos suspensivos ao contrário do que as pessoas pensam, que de certa forma foram induzidas a pensar, não tem efeitos suspensivos, está em vigor e o tribunal administrativo vai ou não sentenciar se há inconstitucionalidade, vai ser resolvido dentro de poucas horas, dentro de um dia no máximo com uma sentença do tribunal administrativo que dirá se tem ou não inconstitucionalidade."

Conselho de Ministros este sábado

Após as audiências do primeiro-ministro com os partidos, ao longo desta sexta, o Conselho de Ministros reúne de forma extraordinária este sábado, dia 31. Nesta reunião, serão tomadas novas medidas de combate à pandemia de Covid-19 em Portugal; em comunicado, o executivo referia que sairão desta reunião "ações imediatas".

Esta quinta-feira, em declarações à imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu a possibilidade de falar ao país na próxima semana, após o anúncio de medidas do Governo. Citado pela Lusa, o Presidente da República indicou que, após ouvir Costa, admite "eventualmente dizer alguma coisa ao país no decurso da semana que vem".

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que lhe cabe "promulgar leis e decretos-leis, se for caso disso", e que "se fosse caso de haver novamente estado de emergência teria de decretar o estado de emergência e tomar mesmo a iniciativa, ainda que por proposta de outro órgão de soberania".

Na mesma ocasião, o Presidente destacou que eventuais medidas têm de atender aos "partidos políticos que têm assento no parlamento" e também à "opinião pública".