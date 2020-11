PSD não se opõe à renovação do estado de emergência mas pede comunicação "coerente e clara"

Nuno Morais Sarmento, do PSD. © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

À saída da reunião com o Presidente da República, em Belém, Nuno Morais Sarmento afirmou que o PSD não se irá opor a uma renovação do estado de emergência.

"O PSD quer de forma clara dizer aos portugueses que entendemos que o Presidente da República e o Governo, de que é necessário prolongar quadro legal para que Governo possa tomar determinadas medidas", declarou, após uma reunião onde Rui Rio foi ouvido através de videoconferência.

Embora José Luís Ferreira, líder parlamentar do PEV, tenha avançado na terça que o executivo ponderava a divisão do país por três escalões de risco, o PSD afirma que "não foi discutida nenhuma medida" concreta com o PR durante a reunião.

"Os portugueses devem perceber que o estado de emergência não é nenhum conjunto de medidas", frisou Morais Sarmento. " O decreto de EM é apenas um quadro legal extraordinário que permite ao Governo tomar decisões extraordinárias."

Embora afirme que os sociais-democratas não se vão opor à renovação do estado de emergência, Morais Sarmento pediu ao Governo que haja mais clareza na forma como as medidas são comunicadas. "Há a necessidade de os portugueses entenderem o que se anda a decidir. Se criarmos excessivas diferenciações, acordos ou classificações parece-me evidente o risco de os portugueses, a quem já não tem sido bem comunicada pelo governo as decisões, acabem mais confusos do que já estão."

O PSD pede, assim, que a comunicação de eventuais novas medidas de contenção do vírus passe a ser feita "de forma coerente, clara e que deixe os portugueses com segurança e não com dúvidas".

PSD deixa recados ao PCP

Com o Congresso Nacional do PCP a aproximar-se, o PSD deixou ainda recados aos comunistas. "As decisões têm de ser iguais para todos", sublinhou o vice-presidente do partido. "Não entendemos que se realizem congressos partidários", explicou Morais Sarmento, destacando que o PSD já adiou encontros políticos devido à pandemia.

Deixando uma "nota de preocupação com decisões que venham a permitir estas realidades diferentes", Morais Sarmento reiterou que a realização de congressos partidários poderá não ser bem entendida pelos portugueses em tempos de restrições.

À saída da audiência desta manhã, o líder dos comunistas, Jerónimo de Sousa afirmou que o congresso, que se realiza na próxima semana, cumprirá de forma "exemplar" as regras.

"O Presidente da República não obstaculizou nem levantou dúvidas ou dificuldades em relação à sua realização ", garantiu Jerónimo de Sousa.

"O nosso congresso vai ser um exemplo demonstrativo de que é possível exercer direitos e liberdades (ato cultural, evento, pequena restauração). Vai demonstrar. Vão ser tomadas todas as medidas sanitárias, em termos de circulação, proteção individual, o que permite dar garantias" de proteção da saúde dos participantes, assegurou o secretário-geral do PCP.