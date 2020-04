PSD pede medidas de 300 milhões e crédito de 10 mil milhões a empresas

O presidente do PSD apresentou na tarde desta segunda-feira um pacote de cinco medidas para acrescentar às que já foram anunciadas pelo governo para injetar dinheiro na economia e ajudar as famílias. “São medidas que se aplicam à situação atual e não dizem respeito à retoma da economia”, explica Rui Rio, que remete para “maio e junho” outras medidas para a retoma.

Sobre o custo das medidas, Rio estima “um custo adicional ao que o Governo se propõe investir, de 300 milhões de euros”, que considera “pouco dinheiro, face ao que está em causa”.

As medidas começam pela desburocratização do lay-off, que deve ser pago de imediato pelo Estado (em vez de as empresas serem reembolsadas) de acordo com o PSD e aplicar-se também às empresas municipais e aos sócios-gerentes.

A proposta mais relevante, explica Rio, será o alargamento das linhas de crédito para empresas e profissionais liberais, num valor que deve passar de três para dez mil milhões de euros. O Estado deve assumir sempre 90% da garantia.

“São contributos para a economia, no momento presente, em que é preciso que as empresas tenham liquidez, num cenário de escassez de receitas, ou até nenhumas, e também para que as pessoas possam manter algum rendimento, se não for possível todo”.

O presidente do PSD diz ainda que os sócios-gerentes das empresas podem ser também um trabalhador em nome individual: “Não tem lógica nenhuma essas pessoas ficarem desprotegidas” e defende que o Estado pague todas as dívidas a fornecedores, acelerando os pagamentos das comparticipações dos fundos da UE.

Joaquim Sarmento, o porta-voz do partido para a área das Finanças, explicou através de chamada por Skype, após Rui Rio falar, que o partido defende ainda que a dívida que venha ser contraída “faça parte do mecanismo de estabilidade e não consolide na dívida pública de cada Estado membro”. E admite-se também as chamadas coronabonds em tempo de crise. O PSD defende, assim, que a UE mantenha a possibilidade das eurobonds em cima da mesa.

Rui admite ainda que “o grosso do risco é do Estado” no caso dos empréstimos, o que é feito através da garantia mútua: “todos estão a pagar 1% para esse risco”.

Há ainda medidas para o alargamento dos prazos fiscais, para a redução do IMI das pequenas e médias empresas em 20%, para os incumprimentos em dívida passarem a 3 anos e a possibilidade de se flexibilizar o regime de utilização do banco de horas durante o período da crise.

