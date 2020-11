PSD quer alargar adesão às moratórias de crédito da pandemia até março

O líder parlamentar do PSD, Rui Rio, disse que "se evaporaram 590 milhões de euros" do OE2020. MIGUEL A. LOPES/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Novembro, 2020 • 21:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD quer alargar o prazo de adesão às moratórias de crédito implementadas no contexto da pandemia de covid-19 até março de 2021, segundo uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) conhecida esta sexta-feira.

"Sem prejuízo do alargamento do prazo de vigência da moratória" de crédito atual, cujo prazo de adesão ia até 30 de setembro, " permite-se a adesão ao regime da moratória neste previsto até 31 de março de 2021, com as necessárias adaptações", pode ler-se na proposta do PSD que deu entrada hoje no parlamento.

De acordo com o PSD, "esta proposta visa o alargamento do período de adesão por parte das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social" às moratórias de crédito.

"Apesar de estarem em vigor até 30 de setembro de 2021, terminou em 30 de setembro de 2020 o prazo de adesão às moratórias", justificam assim os sociais-democratas a sua proposta.

O partido 'laranja', considerando a medida "essencial", refere ainda que "com o impacto que a segunda vaga da pandemia pode vir a ter, pretende-se dar a possibilidade dos potenciais beneficiários poderem, ainda, aderir a este regime em vigor até março de 2021".

Esta foi uma de 91 propostas do PSD de alteração ao OE2021 que deram hoje entrada no parlamento.

Hoje é último dia para os partidos entregarem propostas de alteração ao OE2021, sendo que até ao momento há mais de 1.500 propostas, segundo a página da Assembleia da República.

A votação final global do OE2021 está marcada para dia 26.