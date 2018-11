PSD quer manuais gratuitos sujeitos a condição de recursos

O PSD apresentou esta tarde um conjunto de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019) contra o que considera serem “várias injustiças” no documento apresentado pelo governo.

Entre as “injustiças orçamentais” identificadas pelo maior partido da oposição está a gratuitidade dos manuais escolares e, por isso, quer “corrigir as iniquidades”, afirmou o deputado António Leitão Amaro, numa conferência de imprensa esta tarde na sede nacional do PSD. O partido quer que o acesso aos manuais escolares gratuitos esteja sujeito à condição de recurso, ou seja, a medida apenas ficaria acessível às famílias mais carenciadas.

Ainda nesta matéria, o PSD quer eliminar a “discriminação” para os alunos que frequentam as escolas com contrato de associação e o ensino profissional, também sujeito a condição de recursos.

Manter propinas, aumentar alojamento

O PSD quer eliminar a proposta de redução do montante máximo das propinas no ensino superior (212 euros) e alocar o montante para residências universitárias e habitação dos alunos deslocados.

O partido quer canalizar as verbas para financiar a construção de habitação específica para estudantes universitários, quer através das próprias universidades, quer por outros promotores.

Mais-valias imobiliárias

Relativamente às soluções para travar a especulação imobiliária, a proposta dos social-democratas prevê uma diferenciação, em sede do IRS, na tributação das mais-valias em função do prazo durante o qual se detém um imóvel.

As regras que agora vigoram determinam que na venda de um imóvel, os contribuintes têm de englobar ao restante rendimento 50% da mais-valia obtida e de pagar IRS sobre a operação. Ma prática isto significa que se houve lugar a uma mais-valia de 70 mil euros, o IRS incidirá apenas sobre 35 mil euros sendo este benefício fiscal concedido independentemente de o imóvel que gerou o rendimento ter estado na posse do contribuinte por um ano ou por 20 anos.

Entre as propostas do PSD está ainda a descida da taxa mínima do IMI dos atuais 0,3% para 0,25% e uma alteração dos escalões do IMT para que se pague menos imposto quando está em causa a compra de uma casa destinada a habitação própria e permanente.