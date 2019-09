PSD questiona Comissão Europeia sobre falência da Thomas Cook

A eurodeputada do PSD, Cláudia Monteiro de Aguiar, que integra a Comissão Parlamentar dos Transportes e Turismo, questionou, esta terça-feira, a Comissão Europeia (CE) sobre a falência da operadora turística Thomas Cook.

Cláudia Monteiro de Aguiar, e os restantes deputados do PSD que também subscreveram, questiona as medidas que a CE pretende tomar para garantir a proteção dos consumidores e quais as soluções a adotar, por parte das transportadoras aéreas, em caso de insolvência.

Citada em nota de imprensa, a deputada deixa uma palavra de solidariedade e manifesta as suas preocupações com “as famílias, os passageiros e as centenas de funcionários afetados por esta insolvência. Do ponto de vista económico os destinos mais afetados em Portugal com a insolvência da Thomas Cook serão as regiões da Madeira e Algarve. Esta insolvência junta-se às falências da Monarch, Air Berlin, a Alitalia e Aigle Azur. Trata-se de uma situação muito grave e preocupante, com grande impacto económico nas duas regiões.”

A deputada questiona ainda sobre “que ações pode a União apresentar para reforçar a defesa dos consumidores, e o que pensa fazer para proteger estes destinos de situações de falência de operadores turísticos.”