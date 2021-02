PSD questiona se está a ser "recusado e limitado" teletrabalho na função pública

Plenário na Assembleia da República (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O PSD questionou esta segunda-feira o governo se está a ser recusado e limitado o recurso ao teletrabalho na administração pública, que abrange cerca de 45 mil trabalhadores atualmente contra 68 mil em março do ano passado.

Numa pergunta hoje entregue no parlamento e dirigida à ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, os sociais-democratas recordam que, devido ao agravamento da situação epidemiológica em Portugal, o teletrabalho é atualmente obrigatório, "desde que as funções desempenhadas sejam compatíveis" com o mesmo.

"O PSD teve conhecimento que, desta vez, o recurso ao teletrabalho está a ser limitado e recusado a vários funcionários públicos, ao contrário do que aconteceu no primeiro confinamento geral, em março de 2020", refere o requerimento assinado, entre outros, pelo "vice" da bancada Carlos Peixoto e pela deputada e vice-presidente do partido Isaura Morais.

De acordo com os sociais-democratas, "os profissionais estarão a manifestar intenção de trabalhar a partir de casa, mas a lei remete para as chefias o poder de travar esse desiderato, pelo que se somam queixas e incompreensões junto dos sindicatos e da Inspeção-Geral de Finanças, entidade a quem compete fiscalizar o teletrabalho no Estado".

"Acrescem ainda as denúncias dos sindicatos de até ao momento não ter sido feita qualquer ação de fiscalização por parte da Inspeção-Geral de Finanças, não estando os trabalhadores a receber resposta às suas reclamações, apesar das queixas apresentadas", acrescentam.

No requerimento, o PSD pergunta "qual é a razão para atualmente estarem apenas 45 mil trabalhadores em teletrabalho na Administração Pública", contra os 68 mil do primeiro confinamento, quantos estão a prestar apoio a familiares ou filhos menores de 12 anos e quantas queixas recebeu a Inspeção Geral das Finanças "por incumprimento das normas do teletrabalho".

"E quantas verificações/inspeções foram efetuadas pela Inspeção-Geral das Finanças e em que áreas setoriais?", questionam os deputados do PSD, que querem ainda saber se existe algum formulário em formato eletrónico para os trabalhadores poderem apresentar uma participação.

