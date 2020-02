PSD retira proposta. Descida do IVA da eletricidade não baixa para os 6%

A descida do IVA na eletricidade proposta pelo PSD foi rejeitada esta quinta-feira depois de várias alterações feitas pelos sociais-democratas para tentar contornar o chumbo anunciado pela esquerda.

A bancada social-democrata retirou a proposta de alteração para reduzir a taxa do IVA de 23% para 6%, depois de chumbadas todas as contrapartidas apresentadas pelo partido liderado por Rui Rio.

Contudo, o deputado do PSD, Duarte Pacheco, assumiu que não vai desistir de baixar a taxa do IVA para o valor mínimo de 6%, esperando que o “bom senso” prevaleça até ao final da votação.

O partido apenas retirou a parte da proposta referente ao imposto, mas manteve as contrapartidas e ainda há a hipótese de avocar propostas que definiam a descida do IVA para os 6%. Isso pode acontecer com a do PCP que apontava para a descida imediata para os 6%. Mas a contabilidade para fazer passar a proposta não é fácil.

Também a proposta do Bloco de Esquerda para uma redução faseada na energia foi rejeitada. A proposta do partido era mais ambiciosa em termos de abrangência: incluía a eletricidade e o gás natural.

A medida reduzia o IVA para os 13% este ano, com o compromisso de baixar a taxa para os 13% até 2023.