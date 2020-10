PSD saiu de reunião com Governo “mais preocupado” com Orçamento

O PSD confessa que saiu “mais preocupado” com a proposta de Orçamento do Estado para 2021 que o Governo vai apresentar na próxima semana, apontando a aposta no investimento público e setor público em detrimento do privado.

“É um período difícil, todos sabemos disso, mas hoje saímos desta reunião com a mesma preocupação que tínhamos antes. Diria que foi mais – já era muita – e, portanto, é uma forte preocupação”, afirmou o deputado social-democrata Afonso Oliveira no final do encontro com o ministro das Finanças, João Leão e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

No entanto, o líder da delegação do PSD espera que até à apresentação do documento, prevista para 12 de outubro, o Executivo ainda altere as linhas de orientação. “Esperamos que até ao dia da apresentação do Orçamento do Estado essa preocupação com a economia e com a necessidade de recuperação económica que passa pelas empresas, pelo emprego, pelos trabalhadores, por todo o país, que esteja na mente do Governo”, apontou o parlamentar, lembrando que ainda decorrem negociações com o Bloco de Esquerda e o PCP.

“Não percebemos se já está fechado ou não o acordo com o BE e o PCP. O Governo está a negociar com partidos à sua esquerda”, frisou Afonso Oliveira.

O PSD recusou divulgar os valores apresentados pelo Governo sobre o cenário macroeconómico para 2021, deixando essa tarefa para o ministro das Finanças.

As reuniões, que se realizam ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, estão a decorrer na Assembleia da República, desde as 09:30, e abrangerão os partidos com representação parlamentar (à exceção do PS, que sustenta o Governo), bem como as duas deputadas não inscritas.

O primeiro partido a ser recebido foi o PSD, seguindo-se, durante a manhã, BE, PCP, CDS-PP, PAN e Verdes.

As reuniões serão retomadas depois de almoço às 14:30 com o Chega, seguindo-se a Iniciativa Liberal, a deputada Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e a deputada Cristina Rodrigues (ex-PAN).

Quando apresentou a proposta de Orçamento Retificativo para 2020 o ministro João Leão já apontava para que o saldo orçamental passasse de um excedente de 0,2% do PIB para um défice de 6,3%. Uma estimativa que já foi ultrapassada prevendo-se agora um défice de 7% do PIB.

Já ao nível do andamento da economia, a última estimativa do Governo, no âmbito do Orçamento Retificativo, aponta para uma recessão de 6,9% em 2020 e um regresso ao crescimento em 2021 com uma taxa de 4,3%.