PSD: Vacinação até junho não deverá gerar imunidade suficiente para regresso à normalidade

A vacinação da população portuguesa contra a covid-19 não vai começar antes de janeiro e a vacinação que decorrer ao longo dos primeiros seis meses não vai ser suficiente para criar imunidade na população de forma que seja retomada a normalidade.

Ricardo Baptista Leite, deputado do PSD, que marcou presença no encontro do Infarmed, indicou aos jornalistas que no encontro que, quanto à vacinação, "ninguém será vacinado antes de janeiro". E "também ficou claro que dificilmente nos dois primeiros trimestres teremos a cobertura suficiente para garantir a imunidade da populacional que garantirá a possibilidade retomar a vida com a normalidade antes da pandemia" acrescentou em declarações transmitidas pela RTP3.

O deputado indicou ainda que o encontro no Infarmed confirmou "alguns dados que já eram públicos. O País, confirma-se, inverteu o número de novos casos. Muito à conta da região Norte, há uma inversão do número de novos casos embora ainda estejamos a falar de milhares por dia. Essa inversão não é tão clara no resto do País".

Além disso, durante os próximos dias, é expectável que os internamentos, incluindo em cuidados intensivos, deverão continuar a crescer. "Os especialistas dizem que, no melhor dos casos, esta desaceleração do número de novos casos será que no final do ano ainda teremos entre dois a três mil casos diários por covid-9, o que é um esforço gigantesco", disse.

Ricardo Baptista Leite sinalizou ainda que há um dado novo: "32% dos óbitos foram em lares, portanto um terço dos óbitos ocorreram em lares". "Isso denota que esta população continua a ser muito afetada. Não se compreende que, mais de oito meses volvidos desde o início da pandemia, que a ministra da Segurança Social não tenha um mapeamento de todos os lares legais e ilegais. E seja capaz de dizer quais são os que têm condições para as pessoas estarem em segurança e garantir a evacuação imediata dos que não têm condições" para ter idosos em segurança e com condições.