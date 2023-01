PSD votará a favor dos inquéritos parlamentares do Chega e BE à TAP

Joaquim Miranda Sarmento no debate da moção de censura ao Governo © Leonardo Negrão / Global Imagens

O PSD anunciou esta sexta-feira que vai votar a favor das propostas do Chega e do BE para inquéritos parlamentares sobre a TAP e, se forem rejeitados pela maioria absoluta, admite ponderar se avança para uma comissão obrigatória.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, foi questionado sobre o tema, depois de quer BE quer Chega terem entregado projetos para constituir comissões de inquérito centradas na transportadora aérea.

"O PSD, neste momento, votará favoravelmente as comissões de inquérito da TAP. Se forem rejeitadas pelo PS, que tem maioria absoluta, iremos ponderar se avançaremos com potestativo ou não", disse.

Para avançar com um inquérito potestativo (obrigatório) são necessários 46 deputados, e Miranda Sarmento recordou que cada partido tem um número limitado que pode utilizar em cada legislatura.

"Ainda estamos à espera que o primeiro-ministro se digne a responder ao parlamento sobre as perguntas que lhe fizemos sobre a atuação quanto ao Banco de Portugal", lembrou, dizendo que já passaram "muito mais que os 30 dias regimentais" inicialmente previstos, embora o primeiro-ministro já tenha solicitado mais tempo.

O PSD já tinha admitido que, caso as respostas de António Costa não fossem satisfatórias, poderia avançar para um inquérito parlamentar sobre este tema.