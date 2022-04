PSI cede 0,06% com EDP Renováveis a liderar descidas

Luta e concentração de Trabalhadores da EDP, para demonstrar o descontentamento pela atitude que a Administração da EDP tem demonstrado na mesa negocial, com uma proposta de 0% de aumentos salariais © David Tiago / Global Imagens

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira a sessão com o índice PSI a registar uma ligeira variação negativa de 0,06% para 6.063,18 pontos, com a EDP Renováveis a liderar as descidas.

Das 15 cotadas que integram o PSI, seis subiram, sete desceram e duas ficaram inalteradas. A EDP Renováveis desceu 1,12% para 23,92 euros e a Galp perdeu 0,64% para 11,56 euros.

Em terreno negativo ficaram ainda a Mota-Engil (-0,61% para 1,30 euros), a Greenvolt (-0,50% para 7,95 euros) e a EDP (-0,37% para 4,62 euros).

O BCP cedeu 0,31% para 0,16 euros e os CTT recuaram 0,12% para 4,34 euros.

Nas subidas, a Altri avançou 2,33% para 6,36 euros, a Semapa ganhou 1,79% para 12,48 euros e a NOS subiu 1,03% para 3,91 euros.

Com valorizações na casa dos 0,30% terminaram a Jerónimo Martins (21,56 euros), a REN (2,90 euros) e a Navigator (3,53 euros).

As principais bolsas europeias fecharam no 'vermelho', com Paris a cair 0,57%, Frankfurt 0,52%, Londres 0,47% e Madrid 0,17%, com os títulos ligados à energia a recuarem, quando o barril de petróleo Brent segue em baixa a menos de 100 dólares pela primeira vez em três semanas.

A queda do preço do petróleo ocorre após a Agência Internacional de Energia ter anunciado na quarta-feira que países membros vão libertar 120 milhões de barris das suas reservas. A meio da tarde, o Brent chegou a baixar para 98,71 dólares.