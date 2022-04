PSI encerra em queda com BCP a perder 5%

Bolsa © EPA

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira em baixa, com o índice PSI a descer 1,32% para 5.861,72 pontos, tendo o BCP liderado as descidas com uma queda de 5%.

Das 15 cotadas que integram este índice, nove desceram e seis subiram.

O BCP caiu 5,01% para 0,15 euros, no dia em que anunciou que o Bank Millennium, que detém na Polónia, registou um prejuízo de 122,3 milhões de zlótis (26,4 milhões de euros) no primeiro trimestre, penalizado por "provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários".

A EDP também se destacou nas perdas com uma descida de 4,95% para 4,45 euros, a Greenvolt caiu 2,44% para 6,81 euros e a Altri desceu 2,40% para 6,11 euros.

Ainda nas descidas, os CTT recuaram 2,08% para 4,23 euros, a EDP Renováveis baixou 1,04% para 22,76 euros e a Sonae SGPS cedeu 0,55% para 0,99 euros.

Nas subidas, a Galp avançou 0,80% para 10,73 euros, a REN ganhou 0,70% para 2,88 euros e a Jerónimo Martins somou 0,69% para 20,44 euros.

Com valorizações mais baixas, a Corticeira Amorim subiu 0,41% para 9,80 euros, a Semapa 0,15% para 13,02 euros e a NOS 0,10% para 3,99 euros.

No resto da Europa, quase todas as bolsas terminaram no 'vermelho'. Madrid caiu 1,58%, Frankfurt 1,20%, Milão 0,95%, Paris 0,54%, mas Londres encerrou a sessão com uma ligeira subida de 0,08%.

A meio da sessão, a bolsa de Nova Iorque continuava em terreno negativo e acentuava as perdas, penalizada pelos grandes grupos tecnológicos que esta semana apresentam resultados. Às 17:18 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,46% e o Nasdaq 2,85%.