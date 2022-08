PSI encerra no 'verde' e sobe 0,10% em linha com principais bolsas europeias

Semapa a subir na sessão da Bolsa de Lisboa © Semapa

A bolsa de Lisboa fechou em alta, esta quinta-feira, com o índice PSI a ganhar 0,10% para 6.035,88 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram este índice, 10 subiram, quatro desceram, e o BCP manteve-se inalterado nos 0,14 euros por título.

A Altri liderou as subidas, avançando 1,25% para 5,28 euros, enquanto a Sonae foi a que mais perdeu, ao recuar 1,99% para 1,04 euros.

Com subidas iguais ou superiores a 1,00% estiveram ainda a Jerónimo Martins (1,07% para 22,58 euros) e a Semapa (1,00% para 14,20 euros).

EDP e CTT cresceram ambas 0,90% durante a sessão, para 4,94 euros e 3,38 euros respetivamente, a Navigator valorizou 0,86% para 3,97 euros e a Corticeira Amorim avançou 0,76% para 10,64 euros.

A NOS ganhou 0,54% para 3,70 euros, a EDP Renováveis 0,52% para 24,99 euros e a Mota-Engil 0,17% para 1,20 euros.

Além da Sonae, fecharam também com perdas Galp (-1,61% para 9,96 euros), Greenvolt (-1,22% para 8,88 euros) e REN (-0,72% para 2,74 euros).

As principais bolsas europeias fecharam a sessão com ganhos. Paris avançou 0,64%, Frankfurt 0,55%, Milão 0,31%, Madrid 0,23% e Londres 0,03%.