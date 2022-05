Bolsa. © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Maio, 2022 • 17:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa fechou esta sexta-feira a última sessão da semana com um ganho no índice PSI de 0,88% para 5.705,12 pontos, num dia em que as principais praças europeias registaram subidas maiores.

Das 15 cotadas que integram este índice, 13 subiram e duas desceram. O BCP liderou as subidas ao avançar 2,84% para 15 cêntimos.

No resto da Europa, Londres subiu 2,56% e Paris 2,52%, Frankfurt 2,10%, Milão 2,05% e Madrid 1,68%.