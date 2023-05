PSI fecha positivo com Greenvolt a liderar subidas

Edificio Euronext Lisbon, na Avenida da liberdade © José Antonio Domingues

A bolsa de Lisboa encerrou positiva esta segunda-feira, com uma subida de 0,33% para 6 094,77 pontos no seu principal índice (PSI) e a Greenvolt a liderar os ganhos. Das 16 cotadas que integram o PSI, 11 ficaram em alta, três em baixa e duas inalteradas. A Greenvolt subiu 3,17% para 6,67 euros.

Nas maiores subidas ficaram ainda a Altri (2,05% para 4,97 euros), a EDP Renováveis (1,38% para 20,54 euros), a Corticeira Amorim (1,31% para 10,08 euros) e a Navigator (1,19% para 3,40 euros).

Entre as cotadas com ganhos inferiores a 1% terminaram a Galp (10,72 euros), a Semapa (14 euros), a Sonae (0,98 euros), a Mota-Engil (2,07 euros) e a EDP (4,88 euros).

As ações do BCP subiram 0,51% para 0,22 euros, tendo o banco apresentado resultados trimestrais após o fecho do mercado. O BCP teve lucros de 215 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 90% face ao resultado dos três meses iniciais de 2022.

Nas descidas do PSI, a Jerónimo Martins destacou-se ao cair 1,99% para 22,64 euros, a NOS perdeu 0,37% para 3,74 euros e os CTT desceram 0,13% para 3,71 euros.

As principais bolsas europeias dividiram-se entre ganhos modestos e descidas moderadas. Londres subiu 0,30%, Paris 0,05% e Frankfurt 0,02%, mas Madrid baixou 0,35% e Milão 0,37%.