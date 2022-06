PSI ganha 0,42% com BCP a liderar subidas

BCP liderou as subidas na sessão desta quarta-feira da Bolsa © Bruno Lisita / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2022 • 18:24

A bolsa de Lisboa terminou esta quarta-feira a sessão em alta, com o índice PSI a subir 0,42% para 6.012,15 pontos e com o BCP em destaque nos ganhos.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 10 subiram e cinco desceram.

O BCP liderou as subidas, avançando 2,81% para 0,17 euros, após a agência Moody's ter revisto em alta a sua notação, colocando a dívida do banco num nível de investimento e retirando-a de "lixo", com perspetiva estável.

A Corticeira Amorim subiu 1,38% para 10,28 euros, a Mota-Engil avançou 1,28% para 1,27 euros e a Semapa ganhou 1,02% para 13,92 euros.

Entre as cotadas que tiveram ganhos inferiores a 1%, ficaram a Sonae SGPS (0,81% para 1,12 euros), a NOS (0,80% para 3,77 euros), a EDP Renováveis (0,74% para 21,80 euros), a EDP (0,71% para 4,52 euros), a Navigator (0,52% para 3,88 euros) e a Jerónimo Martins (0,11% para 18,84 euros).

Os CTT foram os mais penalizados nas descidas do PSI, com uma queda de 3,42% para 3,11 euros. A Greenvolt cedeu 0,88% para 6,79 euros e a Galp perdeu 0,67% para 12,53 euros.

As principais bolsas europeias registaram subidas mais acentuadas, no dia em que o Banco Central Europeu (BCE) prometeu "flexibilidade" na sua política monetária para acalmar a tensão nas dívidas soberanas na zona euro.

A tensão nos mercados aumentou particularmente depois de o BCE ter anunciado na semana passada que deve aumentar as taxas de juro em julho, pela primeira vez em 11 anos, o que levou a uma subida dos juros da dívida de alguns países, com a Itália a ser apontada como particularmente afetada.

A bolsa de Milão avançou 2,87%, Frankfurt 1,36%, Paris 1,35%, Madrid 1,34% e Londres 1,20%.