PSI sobe 0,29% com BCP a avançar mais de 5%

Bolsa. © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Março, 2022 • 18:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa fechou esta terça-feira em alta, com o índice PSI a subir 0,29% para 5.921,84 pontos, tendo o BCP liderado os ganhos com uma subida de 5,49%.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, sete subiram, seis desceram e duas ficaram inalteradas.

O BCP, que liderou as subidas pelo segundo dia consecutivo, avançou para 0,17 euros por ação, depois de ter sido divulgado que a administração do BCP vai propor a distribuição de um dividendo de 0,09 cêntimos por ação, num total de 13,6 milhões de euros.

A decisão do Conselho de Administração datada de 28 de março, incluída no relatório e contas, divulgado esta terça-feira de madrugada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), indica que, do lucro individual de 90 milhões de euros em 2021, sejam distribuídos 13,6 milhões de euros aos acionistas.

A Galp terminou no topo das descidas, também pela segunda sessão consecutiva e perdeu 2,08% para 11,06 euros, acompanhando a queda do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Nas maiores subidas do PSI ficaram a Corticeira Amorim (1,51% para 10,06 euros), a Jerónimo Martins (1,47% para 21,39 euros) e a Sonae SGPS (1,10% para 1,01 euros).

Com ganhos inferiores a 0,70%, terminaram a Semapa (12,06 euros), os CTT (4,58 euros) e a Navigator (3,41 euros).

Em sentido contrário, a NOS baixou 1,70% para 3,82 euros, a EDP Renováveis cedeu 1,50% para 22,38 euros e a EDP perdeu 0,64% para 4,35 euros.

Ainda nas descidas, a Greenvolt caiu 0,57% para 6,96 euros e a REN recuou 0,36% para 2,78 euros.

As principais bolsas europeias terminaram com ganhos mais expressivos, animadas por informações que dão conta de avanços nas negociações sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Paris avançou 3,08%, Madrid 2,98%, Frankfurt 2,80%, Milão 2,41% e Londres 0,86%.