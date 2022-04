PSI sobe 0,42% em linha com ganhos no resto da Europa

Bolsa © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Abril, 2022 • 18:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta quarta-feira com uma subida no índice PSI de 0,42% para 5.886,34 pontos, em linha com os ganhos registados no resto da Europa.

Das 15 cotadas que integram este índice, 10 subiram, quatro desceram e uma permaneceu inalterada. A Navigator liderou as subidas e avançou 2,66% para 3,87 euros e o BCP destacou-se nas descidas ao perder 3,16% para 0,15 euros.

Nas maiores subidas do PSI ficaram a Altri (2,45% para 6,26 euros), a Galp (2,14% para 10,97 euros) e a NOS (1,30% para 4,04 euros).

Com subidas inferiores a 1% terminaram a REN (2,91 euros), a Jerónimo Martins (20,58 euros), a Sonae SGPS (um euro), a Semapa (13,06 euros), a Greenvolt (6,83 euros) e a EDP Renováveis (22,79 euros).

Em sentido contrário, a Corticeira Amorim desceu 1,73% para 9,63 euros, os CTT baixaram 0,71% para 4,20 euros e a EDP caiu 0,04% para 4,45 euros.

As principais bolsas europeias também subiram, a recuperar das perdas da sessão anterior e apoiadas pela tendência positiva de Wall Street.

Milão avançou 0,63%, Londres 0,53%, Paris 0,48%, Madrid 0,46% e Frankfurt 0,27%.

Na bolsa de Nova Iorque, a meio da sessão, o índice Dow Jones subia 0,81% e o Nasdaq 0,71%.