Bolsa fechou no verde © André Luís Alves/Global ImagensŽ

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Março, 2022 • 18:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa fechou hoje em terreno positivo, com o índice PSI a subir 0,49% para 5.802,97 pontos e com a Greenvolt em destaque nas subidas.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 12 subiram e três desceram. A Greenvolt subiu 4,35% para 6,71 euros e a Galp liderou as descidas e perdeu 1,77% para 11,36 euros, acompanhando o recuo do preço do petróleo.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida. Milão subiu 0,42% e Londres 0,09%, mas Paris caiu 0,39%, Madrid 0,28% e Frankfurt 0,07%.