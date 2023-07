PSI sobe pela oitava sessão consecutiva com grupo EDP no topo dos ganhos

© Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Julho, 2023 • 17:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou em alta esta quarta-feira, pela oitava sessão consecutiva, com o índice PSI a avançar 1,26% para 6 273,94 pontos, apoiado por subidas expressivas do grupo EDP e do BCP.

Das 16 cotadas que integram o PSI, nove ficaram em alta, seis em baixa e uma terminou inalterada.

A EDP Renováveis, que liderou as subidas, avançou 4% para 18,44 euros, após ter anunciado esta quarta-feira de manhã que teve lucros de 102 milhões de euros entre janeiro e junho, menos 62% do que no primeiro semestre de 2022.

A EDP registou igualmente uma valorização acentuada, ao somar 3,47% para 4,41 euros.

Em destaque nos ganhos esteve ainda o BCP, único banco do PSI, que subiu 2,64% para 0,26 euros, depois de ter sido divulgado que o polaco Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, registou lucros de 358 milhões de zlotys (77,3 milhões de euros) no primeiro semestre, contra prejuízos de 56,7 milhões de euros há um ano.

Nas maiores subidas ficaram ainda a Altri (1,84% para 4,32 euros) e a Greenvolt (1,48% para 6,53 euros).

A Navigator subiu 1,27% para 3,20 euros e a Corticeira Amorim somou 1,17% para 10,42 euros.

Em sentido contrário, a Mota-Engil desceu 0,61% para 2,45 euros e os CTT recuaram 0,27% para 3,70 euros.

A Jerónimo Martins cedeu 0,23% para 26,56 euros e anunciou resultados após o fecho do mercado.

O lucro da Jerónimo Martins subiu 36,3% no primeiro semestre, face a igual período de 2022, para 356 milhões de euros, anunciou hoje a dona dos supermercados Pingo Doce.

Ainda nas descidas, a Sonae perdeu 0,20% para um euro, a Galp baixou 0,17% para 11,48 euros e a Semapa caiu 0,15% para 13,20 euros.

As principais bolsas europeias fecharam maioritariamente em terreno negativo, Paris caiu 1,35%, Frankfurt 0,49% e Londres 0,19%, mas Madrid subiu 0,85% e Milão registou uma subida mais ligeira de 0,05%.