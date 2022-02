PSI20 avança 0,04% com EDP Renováveis a liderar subidas

EDP Renováveis © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Fevereiro, 2022 • 19:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Das 19 cotadas do PSI20, 10 terminaram a subir, oito a descer e uma ficou inalterada. A EDP Renováveis subiu 1,65% para 19,06 euros.

A Galp, que liderou as descidas, baixou 2,68% para 9,73 euros, após ter divulgado que as vendas de produtos petrolíferos subiram 22% no quarto trimestre de 2021 face ao período homólogo e que vai considerar um "ajuste" nos dividendos, que será anunciado no dia da publicação dos resultados, em 21 de fevereiro.

Nas descidas ficaram ainda a Semapa (-1,34% para 11,74 euros), a Altri (-1,30% para 5,68 euros), a Pharol (-1% para 0,09 euros) e a EDP (-0,04% para 4,49 euros).

Nas principais subidas, a Novabase somou 1,22% para 4,96 euros, a Corticeira Amorim ganhou 1,16% para 10,50 euros e a Sonae SGPS avançou 1,08% para 1,03 euros.

Entre as cotadas com valorizações mais baixas ficaram os CTT (0,80% para 4,39 euros), a Jerónimo Martins (0,47% para 21,40 euros), a REN (0,20% para 2,55 euros) e o BCP (0,12% para 0,16 euros).

No resto da Europa não houve uma tendência definida. Londres subiu 0,63%, Milão 0,60% e Paris 0,22%, mas Madrid desceu 0,15% e Frankfurt cedeu 0,04%.