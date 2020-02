PSI20 cai 2,28%. Perdas na Europa continuam devido ao coronavírus

O PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa, fechou hoje a perder 2,28% para 5.078 pontos, uma perda menos acentuada do que a de segunda-feira (3,53%), mas superior à das maiores bolsas europeias.

Das 18 empresas cotadas no PSI20, apenas a Ibersol se manteve inalterada face a segunda-feira, nos 8,54 euros, tendo as restantes 17 registado quedas de 0,36% até 5,36% (resultado da Pharol, que liderou liderar as perdas), um resultado ainda impactado pelos receios de propagação do coronavírus Covid-19.

Nas restantes principais bolsas europeias, apenas a de Madrid registou uma queda maior que Lisboa, com o índice IBEX35 a perder 2,32%, tendo o Footsie 100 de Londres e o CAC40 de Paris caído 1,94%, o DAX de Frankfurt 1,88% e o MIB de Milão 1,44% (depois de 5,43% na segunda-feira).

Ao contrário das perdas registadas na Europa, a sessão bolsista em Wall Street abriu, pelas 15:00 (hora de Lisboa), em alta, mas pelas 17:10, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq já registavam perdas (1,04%, 0,92% e 0,65%, respetivamente).

Em Lisboa, a liderar as perdas, com quedas superiores a 5%, estiveram a Pharol (5,36% para 0,09 euros) e a Mota-Engil (5,15% para 1,44 euros).

Nas perdas na casa dos 3%, destaque para o BCP (3,78% para 0,17 euros), EDP (3,68% para 4,53 euros), Navigator (3,45% para 2,97 euros), CTT (3,34% para 2,49 euros) e Altri (3,14% para 5,40 euros).

Acima de 2% as perdas atingiram a Sonae Capital (2,76% para 0,74 euros), a EDP Renováveis (2,50% para 12,48 euros), a Corticeira Amorim (2,27% para 10,32 euros) e a Sonae SGPS (2,24% para 0,76 euros).

Ainda acima da unidade percentual perderam a NOS (1,80% para 3,83 euros), a Semapa (1,68% para 11,70 euros) e a REN (1,47% para 2,69 euros).

Abaixo do 1% o título da Galp Energia desvalorizou-se em 0,98% para 13,60 euros, o da Jerónimo Martins 0,60% para 16,62 euros e o da Ramada 0,36% para 5,54 euros.

A epidemia de pneumonia viral, que surgiu em finais de 2019 na China, tem-se propagado, atingindo vários países. Na Europa, a Itália tornou-se no fim de semana o primeiro país do continente a impor medidas de quarentena em várias regiões do norte do país.

Segundo números oficiais, a Itália tem hoje 283 casos de contágio, mais 50 que na segunda-feira, e cinco mortos.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.