PSI20 perde 0,66% na quarta sessão em queda

Das 18 cotadas que integram o PSI20, duas fecharam em alta, uma ficou inalterada e 15 baixaram, com a Navigator a liderar as descidas ao cair 3,12% para 1,86 euros.

Nos ganhos, a EDP Renováveis destacou-se ao subir 2,98% para 15,92 euros, depois de ter apresentado os seus resultados.

A EDP Renováveis registou lucros de 319 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2020, uma redução de 7% em relação ao mesmo período de 2019, segundo informação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A Sonae Capital também terminou em terreno positivo, ao subir 0,26% para 0,77 euros.

Em sentido contrário, destacaram-se as descidas da Novabase (-2,48% para 3,15 euros), da Corticeira Amorim (-2,45% para 9,56 euros), da Semapa (-2,42% para 6,44 euros), da Altri (-2,26% para 3,20 euros) e da REN (-2,22% para 2,20 euros).

Com desvalorizações inferiores a 2%, a Sonae SGPS perdeu 1,86% para 0,49 euros e a Jerónimo Martins recuou 1,53% para 13,82 euros. A dona da cadeia de supermercados Pingo Doce comunicou na quarta-feira após o encerramento do mercado que o seu lucro baixou 17,8% nos primeiros nove meses do ano face a igual período de 2019, tendo ficado em 219 milhões de euros.

Ainda nas descidas, o BCP baixou 0,85% para 0,07 euros, a EDP caiu 0,72% para 4,14 euros e a Galp cedeu 0,61% para 6,82 euros.

No resto da Europa, Madrid desceu 0,97%, Milão 0,14%, enquanto Paris e Londres registaram ligeiras variações negativas de 0,03% e 0,02%, respetivamente. Frankfurt seguiu um rumo diferente e terminou com uma subida de 0,32%.