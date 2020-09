PSI20 regressa a terreno negativo com Galp a liderar descidas

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira em baixa, com uma queda de 1,35% para 4.033,26 pontos no índice PSI20 e com a Galp a liderar as descidas.

Depois de ter interrompido na segunda-feira um ciclo de sete sessões negativas, o PSI20 terminou a sessão de hoje com 14 cotadas em baixa, três em alta e uma inalterada.

A Galp caiu 4,46% para 7,76 euros, acompanhando a descida do preço do petróleo nos mercados internacionais, numa altura em que o barril de Brent (de referência na Europa) recua mais de 4%.

As principais bolsas europeias também fecharam em queda, com Madrid a perder 1,15%, Milão 0,52%, Londres 0,51%, Frankfurt 0,35% e Paris 0,23%.