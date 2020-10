PSI20 segue no vermelho com Galp a pressionar negociações

Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa seguia esta segunda-feira em queda, mantendo a tendência da abertura, com as ações da Galp a liderar as perdas.

Na sexta-feira, o índice de referência, o PSI20, encerrou a sessão a avançar 0,52% para 4.139,40 pontos, acompanhando a tendência positiva das bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em queda de 1,03% para 4.096,71 pontos, com 14 ações em baixa, três em alta e uma inalterada.

As ações da Galp Energia eram as que mais perdiam, ao caírem 2,70% para 7,92 euros, seguidas das da EDP Renováveis que desvalorizavam 1,98% para 15,84 euros.

A petrolífera anunciou hoje, antes da abertura dos mercados, um prejuízo de 45 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, que contrastam com os 403 milhões de lucro no período homólogo.

A Galp também comunicou hoje ao mercado o acordo para a venda de uma participação 75,01% na Galp Gás Natural Distribuição (GGND) à Allianz Capital Partners, por 368 milhões de euros.

O BCP seguia a perder 1,42% para 0,08 euros e a EDP recuava 0,55% para 4,36 euros, enquanto a Jerónimo Martins desvalorizava 0,35% para 14,39 euros.

Do lado dos ganhos, a Novabase e a Ibersol eram as empresas que mais subiam, com subidas de 3,33% e 2,31% para 3,41 euros e 3,98 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, preocupadas com a imposição de novas restrições à mobilidade em diversos países na Europa, como Espanha e Itália.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1827 dólares, contra 1,1860 dólares na sexta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 40,44 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 41,77 dólares na sexta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.