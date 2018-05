A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 1,02% no índice PSI20 para 5.753,69 pontos, em linha com a tendência na Europa.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 16 subiram, uma ficou inalterada e uma desceu. A Pharol liderou os ganhos do dia, somando 5,52% para 0,27 euros, seguida da EDP Renováveis, que avançou 2,37% para 8,22 euros.

No resto da Europa, Milão subiu 0,29%, Londres ganhou 0,70%, Frankfurt 0,91%, Paris 0,98% e Madrid 1,04%.