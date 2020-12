PS/Madeira vai abster-se na votação na generalidade do orçamento regional para 2021

Paulo Cafôfo, presidente do PS/Madeira © Gregório Cunha/Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Dezembro, 2020 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS/Madeira vai abster-se na votação na generalidade do orçamento da região autónoma para 2021 e espera que as propostas socialistas sejam aprovadas na especialidade pela maioria PSD/CDS, anunciou este sábado o presidente do partido, Paulo Cafôfo.

A Comissão Política Regional do PS analisou hoje a proposta de Orçamento Regional e, segundo Paulo Cafôfo, é "com sentido de responsabilidade e credibilidade, num momento particularmente difícil da vida económica e social da Região" que propõe a abstenção do PS/Madeira na apreciação na especialidade.

O líder dos socialistas madeirenses disse esperar que, no entanto, PSD e CDS (que têm maioria no parlamento regional e governam a região em coligação) também tenham responsabilidade e que, na especialidade, "possam aprovar um conjunto de medidas que o PS vai apresentar de modo a melhorar o orçamento para 2021, mas, acima de tudo, melhorar a vida dos madeirenses e porto-santenses".

"Este não é o orçamento que o PS apresentaria, nem é o orçamento que a Região necessita", porque "as medidas são insuficientes e estão aquém das necessidades", considerou.

Paulo Cafôfo disse não encontrar diferenças entre a proposta de orçamento para a Madeira para 2021 e o orçamento de 2020, pelo que conclui que o Governo Regional de coligação PSD/CDS "não quer mudar nada" e "não há uma ideia de futuro", sublinhando que, contudo, o "PS nunca fará aquilo que o PSD e o CDS têm feito nas câmaras que são governadas pelo PS".

"Basta olhar para o Funchal e vermos que a Câmara governou, neste ano de pandemia, com um orçamento chumbado. Basta olhar para a Ponta do Sol e ver que o PSD chumbou o empréstimo para acudir às necessidades tão prementes nesta altura", criticou.

"Essa política de terra queimada e de bloqueio connosco não funciona", observou.

O presidente do PS/Madeira anunciou que o partido irá apresentar um conjunto de propostas de alteração ao orçamento regional e considerou que, nesta fase, as medidas de apoio a fundo perdido às empresas são determinantes para que se mantenham a funcionar e para que sejam mantidos os empregos, acentuando que "têm de ser atendidas essencialmente as pequenas e médias empresas".

Outra proposta do PS é a redução do IVA, "não só pela liquidez que isso dá às empresas, mas também pela poupança que pode significar para as famílias".

As propostas para 2021 de orçamento regional da Madeira, no valor de 2.033 milhões de euros, e de Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR), de 800 milhões, são discutidas na Assembleia Legislativa da região autónoma entre 15 e 18 de dezembro.