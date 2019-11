PSOE vence eleições em Espanha

O PSOE venceu as eleições deste domingo em Espanha, mas sem maioria absoluta, avançam as primeiras sondagens após o encerramento das urnas. O partido socialista perde deputados, devendo eleger entre 114 a 119 (menos 4 a 9 do que em abril).

O segundo partido mais votado continua a ser o PP (direita), que sobe dos atuais 66 lugares para 85 a 90.

O Vox terá mais do que duplicado o número de deputados. A formação de extrema-direita, que tinha 24 deputados deverá eleger entre 56 e 59, passando a ser a terceira maior força no parlamento espanhol.

Segundo as projeções de resultados, a coligação Unida Podemos, de extrema-esquerda, passa dos atuais 40 para 30 a 34 deputados, enquanto o partido Cidadãos (direita liberal) cai dos 57 para 14 a 15 lugares.