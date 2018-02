PSP e GNR identificam falhas de segurança em 70 bares e discotecas

PSP e GNR identificaram falhas de segurança em 70 espaços de diversão noturna. Esta conclusão consta de um levantamento realizado na sequência das agressões ocorridas junto ao Barrio Latino e Urban Beach, que foi exigido pelo ministro da Administração Interna, segundo avança o Diário de Notícias na sua edição deste sábado. Eduardo Cabrita quer que sejam tomadas medidas especiais de controlo.

O Porto é a cidade em que as forças de segurança detetaram a maior quantidade de espaços com falhas de segurança. No total, na cidade nortenha há 28 bares e discotecas que evidenciaram risco. Em Lisboa foram identificadas 23 e 19 em Albufeira.

O ministro – que decretou o encerramento do Urban Beach depois de ter sido divulgado um vídeo que mostrava um caso de agressões à porta desta discoteca – exige agora que dê uma atenção especial aos espaços identificados. O objetivo é que se tomem “medidas de caráter preventivo em locais onde têm ocorrido incidentes e nas zonas envolventes”, referiu ao DN fonte do gabinete do ministro.