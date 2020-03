PSP e GNR podem fechar estabelecimentos que violem estado de emergência

As forças de segurança poderão encerrar todos os estabelecimentos que violem as regras do estado de emergência aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

“Este conjunto de medidas será fiscalizada pelas forças de segurança “, indicou o primeiro-ministro depois da reunião do Governo, acrescentando que essa atuação será feita “numa dimensão repressiva, encerrando estabelecimentos ou fazendo cessar atividades que estão proibidas de serem exercidas ou que não possam estar em funcionamento desde agora” e através da “participação de crimes de desobediência por violação do isolamento profilático e com o dever de encaminhamento ao domicílio de quem viole a obrigação de isolamento.”

António Costa referiu por outro lado que “as forças de segurança devem desenvolver uma missão pedagógica de aconselhamento e informação a todas as pessoas que não estando proibidas de sair da sua residência o devem evitar.”

“O estado de emergência vigora por 15 dias e iremos acompanhando o evoluir da situação”, indicou o chefe do Governo, sendo que o Executivo se “reserva o poder de estabelecer um quadro sancionatório para punir o incumprimento quer do dever especial de proteção quer do dever geral de recolhimento.”

Gabinete de crise

O Governo decidiu ainda criar um gabinete de crise dedicado em exclusivo a lidar com a pandemia do novo coronavírus.

A decisão foi tomada esta quinta-feira em Conselho de Ministros que aprovou o diploma que executa o decreto do Presidente da República que declara o estado de emergência.

O gabinete é constituído, além do primeiro-ministro, pelos ministros de Estado (inclui Negócios Estrangeiros, Economia, Finanças e Presidência), a ministra da Saúde, o ministro das Infraestruturas e Habitação, o ministro da Administração Interna e o ministro da Defesa.

Trata-se de um núcleo duro, mais restrito que acompanha António Costa nas decisões sobre as medidas para travar a pandemia.

O primeiro-ministro anunciou também que o Governo volta a reunir-se amanhã, sexta-feira, para discutir mais medidas, agora para as famílias.