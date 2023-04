Publicada lei sobre elementos essenciais de taxa associada aos serviços postais

CTT têm a concessão do serviço postal universal © DR

A lei que concretiza os elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais foi publicada, esta segunda-feira, em Diário da República e aplica-se às taxas anuais a liquidar no ano de 2022 e nos anos seguintes.

"A presente lei concretiza os elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais, procedendo à quinta alteração à Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, em plena concorrência, no território nacional, bem como de serviços internacionais com origem ou destino no território nacional", lê-se no diploma, que entra em vigor na terça-feira.

A Lei n.º 18/2023 foi aprovada em 17 de março, com os votos a favor do PS e PSD e contra da Iniciativa Liberal (IL) e do Livre - o Chega, PCP, Bloco de Esquerda (BE) e PAN abstiveram-se -, e promulgada em 10 de abril.

Além dos CTT, que têm a concessão do serviço postal universal, atuam no mercado português prestadores de serviços postais que contribuem para as taxas de regulação, as quais dotam a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) de meios efetivos para fiscalizar e regular o mercado postal.

A fórmula de cálculo foi estabelecida em 2013 numa portaria que fixa as várias taxas devidas à Anacom, incluindo as taxas anuais relacionadas com o exercício da atividade de fornecedor de serviços postais, mas em 17 de fevereiro de 2022 o acórdão n.º 152 do Tribunal Constitucional (TC) julgou inconstitucionais, por violação das normas que estabelecem a reserva legislativa da Assembleia da República, as normas constantes da portaria que determina as taxas que são devidas à entidade reguladora do serviço postal.

Atendendo ao impacto que a decisão do TC "poderá ter ao nível da cobrança das taxas de regulação do setor postal é necessário que se proceda a uma alteração da lei, transpondo os critérios que antes constavam da referida portaria para esta lei, cessando dessa forma o vício formal" identificado, explicou, em 10 de fevereiro, no parlamento, o ministro das Infraestruturas.

A lei destina-se, essencialmente, a alterar a lei postal de modo a incluir, no respetivo artigo 44.º relativo às taxas, as normas de incidência objetiva relativas à forma de cálculo da taxa de regulação que atualmente se encontram vertidas no anexo 9 da portaria, sem alteração material do seu conteúdo, segundo o que o ministro explicou em fevereiro.

Desta forma, ficam os critérios de imputação e de distribuição dos custos de regulação do setor postal definidos através de lei e não de portaria e confere-se uma maior segurança jurídica à cobrança desta receita de regulação setorial, tendo em conta que com esta proposta não se altera o conteúdo material que constava da portaria, designadamente a fórmula de cálculo da taxa de regulação, de acordo com o Governo.